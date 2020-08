Présidentielle en Biélorussie: forte affluence dans les bureaux de vote pour une élection sous tension

Après une campagne présidentielle tendue et marquée par une répression croissante de l’opposition, les Biélorusses étaient nombreux à se rendre dans les bureaux de vote, ce dimanche 9 août, pour élire leur futur président, ou présidente. Cette année, le chef de l'État Alexandre Loukachenko est en effet opposé à Svetlana Tikhanovskaya, une opposante inattendue.

Avec notre envoyé spécial à Minsk, Daniel Vallot

Devant l’un des bureaux de vote situé en plein cœur de Minsk, la capitale biélorusse, c’était l’ambiance des grands jours ce dimanche. Pour attirer les électeurs, des ventes de produits alimentaires à prix cassés et un concert gratuit avaient été organisés. À 16 heures, la participation était de 73,4% au niveau national.

Toutefois, l’ambiance était tendue. Contrôles de police, circulation limitée, déploiement de camions militaires et de canons à eau… Toute la journée les autorités se sont mobilisées pour éviter les manifestations de l’opposition. Le procureur général, Alexandre Koniouk, avait mis en garde contre toute participation à des rassemblements non autorisés. L'accès à certains sites internet et réseaux sociaux a également été restreint.

Une opposition mobilisée...

Cette année, le scrutin est particulièrement tendu en raison de la présence d’une opposante inattendue. La principale adversaire du président, Svetlana Tikhanovskaïa, a su mobiliser ses partisans en quelques mois, s’unissant avec des proches d’anciens candidats arrêtés, et a galvanisé la Biélorussie. En cas de victoire, elle a promis de libérer « les prisonniers politiques », et d'organiser une réforme constitutionnelle puis de nouvelles élections.

Au sein de la population, la fracture est colossale entre les pro et anti-Loukachenko. « Tout est magnifique chez nous, regardez nos champs, nos écoles, notre système de santé… Et tout ça c’est grâce à Alexandre Loukachenko ! Grace à son charisme, à sa fermeté, à son sens de l’organisation ! Moi je pense que l’histoire reconnaîtra son rôle et tout ce qu’il a fait pour la Biélorussie ! », s’exclamait Tatiana, ravie d’avoir pu voter une nouvelle fois pour le président en place depuis 26 ans.

Signe de la répression constante de l’opposition, à la sortie du bureau de vote, les partisans de Svetlana Tikhanovskaya craignaient visiblement de s’attirer des ennuis, et préféraient ne pas s’exprimer. Une exception : cette commerçante, qui a souhaité rester anonyme et qui portait fièrement au poignet le bracelet blanc, symbole du soutien à l’opposition. « J’ai voté pour Svetlana et contre cette dictature qui dure depuis 26 ans ! J’en ai assez, je ne veux plus de cette personne qui est au pouvoir depuis si longtemps. Svetlana, durant la campagne, a mobilisé beaucoup de gens, elle a réveillé les Biélorusses et nous a redonné de l’espoir. »

...mais réprimée

Un espoir réel mais ténu. En effet, l’opposition s’attend à des falsifications massives lors du dépouillement, d’autant plus que les observateurs indépendants ne sont pas autorisés à l’intérieur des bureaux de vote. Officiellement, en raison du coronavirus. Et selon l'ONG Viasna, plus de vingt personnes ont été arrêtées dimanche dont trois journalistes de la chaîne télévisée indépendante russe Dojd.

La Biélorussie n'a pas organisé de scrutin jugé libre depuis 1995 et à plusieurs reprises, les manifestations y ont été matées par la force. L’opposition s’attend donc aussi à de nouvelles arrestations au lendemain du scrutin. Dans l’attente des résultats, toute la question est de savoir si la population biélorusse décidera de contester dans la rue ce résultat, quelle sera l’ampleur de la mobilisation ce soir et demain, et quelle sera la réponse des autorités.

