Présidentielle en Biélorussie: début du vote sur fond de répression, Loukachenko aux abois

Les bureaux de votes ont ouvert ce dimanche 9 août en Biélorussie jusqu'à 17h TU. Un scrutin habituellement joué d'avance. Les cinq derniers ont été remporté haut la main par Alexandre Loukachenko. Le président sortant est de nouveau candidat, Mais cette année, il est confronté à une sérieuse opposition en la personne de Svetlana Tikhanovskaïa. Cette présidentielle se déroule dans un climat assez tendu avec plusieurs arrestations ce samedi dans les rangs de l’opposition.

Maria Kolesnikova, l’une des trois représentantes de l’opposition, a été brièvement interpellée, avant d’être finalement relâchée. Maria Moroz la directrice de campagne de Svetlana Tikhanovskaïa a été arrêtée et elle reste en détention, sans que l’on sache pour l’instant les motifs de son arrestation.

Quant à la candidate de l’opposition elle-même, Svetlana Tikhanovskaïa, selon des médias indépendants, elle a préféré quitter son domicile ce samedi, par crainte d’être elle-même arrêtée par les forces de police.

L’ONG de défense des droits de l’homme affirme par ailleurs que plusieurs observateurs indépendants souhaités sur le déroulement du vote anticipé ont été eux aussi arrêtés. L’ONG déplore également de nombreux cas d’intimidation et de harcèlement de ces observateurs par les forces de police.

Scrutin problématique pour Loukachenko

Le scrutin se déroule donc dans un climat de forte tension alors qu'il devait être au départ une simple formalité. Mais il est devenu très problématique pour Alexandre Lukachenko.

La raison en est simple : après que les principaux candidats de l’opposition ont été arrêtés au mois de mai et de juin derniers, l’opposition a réussi à former une alliance sans précédent, derrière la candidature de Svetlana Tikhanovskaïa, l’épouse de l’un des candidats arrêtés.

Elle est devenue en quelques semaines la porte-drapeau de l’opposition, rassemblant plusieurs dizaines de milliers de personnes lors de meetings organisés à Minsk, mais aussi dans d’autre villes du pays.

L'opposition est galvanisée, même si elle ne se fait pas d’illusion sur l’issue du scrutin. Elle s’attend à des falsifications massives au moment du dépouillement. Elle s’attend également à une montée en puissance de la répression et des arrestations, surtout si la population décide ce dimanche soir ou ce lundi de descendre dans la rue pour contester l’éventuelle réélection d’Alexandre Lukachenko.

Économie biélorusse fragilisée

Au pouvoir depuis 1994 dans cette ex-république soviétique, le président sortant tente d'obtenir un sixième mandat. Mais la gestion de l'épidémie et la situation économique ne jouent pas en sa faveur. L’économie biélorusse devrait se contracter de 6 % cette année selon les prévisions du FMI.

Même si le président Alexandre Loukachenko n’a pas confiné le pays, son économie, très dépendante des exportations, subit de plein fouet les conséquences du ralentissement mondial provoqué par la crise sanitaire.

L'économie biélorusse est aussi fragilisée par les relations tendues entre Moscou et Minsk à cause de disputes énergétiques. Depuis le début de cette année, la Russie refuse de fournir à son voisin du pétrole à prix préférentiel, ce qui oblige la Biélorussie à importer du brut plus cher de l’étranger. Une situation qui restreint la marge de manœuvre budgétaires du gouvernement qui n'a pas les moyens de soutenir les ménages vulnérables et subventioner les prix de l'énergie.

Les analystes estiment que pour renouer avec la croissance, le pays doit engager au plus vite des reformes économiques et développer surtout le secteur privé. Ce n’est pas gagné : l’économie biélorusse est encore très centralisée. Elle est un mélange de système communiste hérité de l’ère soviétique et de capitalisme d'État.

Plus de 70 % du PIB est en effet généré par des entreprises publiques.

