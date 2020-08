Présidentielle en Biélorussie: Tikhanovskaya va-t-elle déboulonner Loukacheno ?

Journée de vote en Biélorussie. Contre toute attente, le scrutin ne sera pas la simple formalité à laquelle tout le monde s’attendait. Car face à l’inamovible Alexandre Loukachenko, l’opposition a réussi à s’unir derrière Svetlana Tikhanovskaya, l’épouse de l’un des candidats écartés par le pouvoir biélorusse. Cette mère au foyer de 37 ans, complétement inconnue du grand public, a su bousculer les codes, et galvaniser l’opposition suscitant un immense espoir parmi ses partisans.

De notre envoyé spécial à Minsk, Daniel Vallot

Un concert de klaxons pour soutenir l’opposition, et défier le président biélorusse. Au volant de sa vieille voiture grise, Dennis participe une fois encore à cette nouvelle forme de contestation en Biélorussie. Avec, autour du poignet, le bracelet blanc des partisans de l’opposition. « Le blanc, c’est un symbole de protestation, on lève le poing, on se reconnaît entre nous et c’est pour ça que les gens klaxonnent. Parce que nous voulons que cet homme s’en aille et que l’on puisse choisir un candidat normal », s’exclame Dennis.

Tout le monde en a assez du président, il n’a plus aucun soutien Olga Kavalkova, porte-parole de Svetlana Tikhanovskaya Daniel Vallot

Un discours aussi ouvertement hostile envers Alexandre Loukacheno aurait été impensable il y a encore quelques semaines, mais la campagne menée par Svetlana Tikhanovskaya a changé la donne. C’est le sentiment d’Ilya et d’Anton, qui soutiennent eux aussi l’opposition. « Les gens sentent qu’ils peuvent choisir leur avenir comme dans un pays européen, confie Ilya. Et cette année, il y en a qui iront voter pour la première fois depuis 20 ans. Les gens veulent du changement, et ils ont vu émerger de nouveaux dirigeants. »

Pour Anton: « Les gens ne voient pas de futur avec Loukachenko, ils sont fatigués de lui. 26 ans au pouvoir, c’est dingue ! Ils en ont tellement marre qu’ils pourraient élire n’importe qui d’autre »

L’opposition a relevé la tête en Biélorussie. Mais elle ne se fait guère d’illusion sur l’issue du scrutin. Faute d’observateurs indépendants, les adversaires du président biélorusse s’attendent à des fraudes massives lors du dépouillement.

