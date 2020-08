Allemagne: le SPD désigne Olaf Scholz pour briguer la chancellerie en 2021

Olaf Scholz aura pour lourde tâche de faire remonter son parti dans les sondages, en vue des élections de 2021. TOBIAS SCHWARZ / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À plus d'un an des futures élections législatives en Allemagne - les premières sans Angela Merkel - on sait désormais qui portera les couleurs des sociaux-démocrates. Le SPD a choisi de prendre ses concurrents de vitesse et a désigné ce lundi l'actuel ministre des Finances, Olaf Scholz. Un choix sans surprise, mais le parti, au plus bas dans les sondages, a un lourd handicap à rattraper.