Russie: la jeune Maria Khatchatourian face à la justice pour parricide

Maria Khatchatourian, l'une des trois sœurs accusées du meurtre de son père, le 26 juin 2019. Yuri KADOBNOV / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En juillet 2018, Maria, Angelina et Krestina Khatchatourian, trois sœurs russes alors âgées de 17, 18 et 19 ans, assassinaient leur père dans leur appartement moscovite. Un père tortionnaire qui, pendant des années, a fait subir violences, séquestration et sévices sexuels à ses filles. Malgré la demande du parquet, les enquêteurs ont refusé d’abandonner les poursuites pour meurtre. Les sœurs ont été inculpées pour « meurtre commis en groupe avec préméditation ». Le cas de la plus jeune d’entre elle est examiné lundi 10 août.