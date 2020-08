Contestation en Biélorussie: l'inquiétude des proches de manifestants arrêtés

Plus de 3 000 arrestations ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à travers toute la Biélorussie. Le chiffre témoigne de l’ampleur des manifestations qui se sont déroulées à l’annonce de la réélection d’Alexandre Loukachenko. Pour les proches des personnes arrêtées, l’inquiétude est d’autant plus vive que les détenus n’ont aucun moyen de communication avec l’extérieur, pas d’avocat et pas de possibilité de donner de leurs nouvelles.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial à Minsk, Daniel Vallot

« On rentrait chez nous, on a été encerclé et ils ont commencé à battre les gens… Ils ont pris mon mari et moi ils m’ont laissé partir ». Cela fait des heures que Tania attend devant les portes de la prison Akrestsina, en périphérie de Minsk. Depuis dimanche soir minuit, cette jeune mère de famille tente en vain de retrouver son mari.

« J’ai fait tous les commissariats de la ville mais je ne l’ai pas trouvé et je suis revenue ici, explique-t-elle. On ne sait pas ce qui peut lui arriver et ce qui peut se passer »

Devant la prison, Sacha a le visage marqué et les jambes et les bras marqués par des traces de coups. Relaché en fin de matinée, il raconte son arrestation, puis les violences subies dans le fourgon de police.

« Ils nous ont frappé durant tout le trajet. À coups de poings, à coups de pieds ou de matraque. En nous insultant et disant qu’ils allaient nous tuer. Mes reins me font si mal que j’arrivé à peine à respirer », témoigne le jeune homme.

Malgré ces violences, Sacha veut retourner manifester – dès qu’il sera en état de le faire de nouveau. « Peut-être pas tout de suite, mais oui, j’y retournerai parce que je veux du changement dans mon pays et parce que je veux pouvoir regarder mes enfants dans les yeux, quand ils diront : "Papa, pourquoi tu n’as rien fait ?" »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne