Royaume-Uni: «Finding Freedom» met les dissensions de la famille royale au grand jour

Les fans de la famille royale l’ont attendu avec impatience, le livre Finding Freedom sort ce mardi 11 août. Écrit par Omid Scobie et Carolyn Durand, deux reporters royaux, l’ouvrage veut montrer la vision de la famille royale du côté des Sussex.

De notre correspondante à Londres, Élodie Goulesque

Les premiers extraits ont fait la Une du Times et du Sunday Times fin juillet et pour cause, Finding Freedom est considéré comme l’envers du décor de la famille royale britannique version Harry et Meghan. On apprend notamment que William aurait dit à son frère cadet de « bien apprendre à connaître Meghan » avant d’aller plus loin.

Une sortie pas si anodine

Cette réflexion aurait vexé le Prince Harry déjà bien amoureux de l’actrice américaine à l’époque. Le personnel aurait été méprisant envers la compagne du Prince et la distance grandissante entre Kate et Meghan. Des « scoops » bien insignifiants dans le contexte actuel de pandémie mondial selon Richard Fitzwilliams.

« Beaucoup de choses dans ce livre et dans les extraits qu’on en a vu semble faire référence à des problèmes relativement triviaux », note cet expert de la famille royale depuis plus de 30 ans.

Des ex-royaux un peu déconnectés de la réalité. Et même si ce livre n’est pas officiellement approuvé par Harry et Meghan, sa sortie n’est pas anodine. « Harry et Meghan aiment faire les choses à leur façon et même s’ils n’ont pas personnellement participé à ce livre, il n’y a aucun doute sur le fait qu’ils auraient pu stopper sa publication s’ils avaient voulu ».

Du côté de Buckingham Palace, la même politique est la même que d’habitude. Aucun commentaire sur le sujet.

