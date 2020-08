Turquie: l’état de santé de deux avocats incarcérés inquiète de plus en plus

Le palais de justice d'Istanbul, en Turquie (image d'illustration). Ozan KOSE/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Turquie, l’état de santé de deux avocats inquiète leurs confrères et les défenseurs des droits de l’homme. Incarcérés depuis presque trois ans, Ebru Timtik et Aytaç Ünsal ont entamé une grève de la faim il y a plusieurs mois. Leurs proches et leurs confrères les disent à bout de forces et réclament leur libération. Ils organisaient ce mardi une vidéo-conférence de presse.