Allemagne: regain du coronavirus en Bavière après une gestion hasardeuse

En Allemagne, vantée pour sa gestion de la pandémie, les erreurs arrivent aussi. Le patron de la Bavière Markus Söder, celui qui se veut le plus efficace dans la lutte contre le coronavirus, est attaqué parce que les résultats de plusieurs milliers de test n'ont pas été envoyés aux personnes concernées.

Comme souvent, la Bavière voulait être dans la lutte contre la pandémie la première de la classe, à commencer par son ministre-président Markus Söder partisan de strictes mesures contre le coronavirus. Lundi 10 août, le patron des chrétiens-sociaux bavarois vantait sa région, la seule à offrir des tests très nombreux pour les vacanciers rentrant au pays. Trois aéroports, deux gares et trois aires d’autoroute hébergent des centres à cet effet.

L’annonce que 44 000 personnes attendent parfois depuis deux semaines les résultats de leur test égratigne l’image de Markus Söder, sorte de Saint-Georges terrassant le dragon Covid-19. Pire encore, 900 de ces tests étaient positifs ce qui signifie que les personnes concernées ont pu en infecter d’autres depuis. La très moderne Bavière n’avait pas mis de logiciel à disposition. Les données manuscrites étaient souvent illisibles.

Un coup de frein pour ses ambitions personnelles

L’opposition en Bavière met en cause la responsabilité de Markus Söder qui contrairement à ses habitudes avait préféré laisser sa ministre de la Santé expliquer seule l’affaire à la presse mercredi 12 août. Le responsable bavarois voit sa gestion de la pandémie égratignée. Au-delà, cela pourrait nuire au chouchou des sondages alors que son nom est de plus en plus avancé pour être le candidat conservateur l’an prochain pour la course à la chancellerie après le retrait d’Angela Merkel.

Söder a annulé un déplacement dans le Nord de l'Allemagne. Au-delà de l'enjeu sanitaire, ce sont aussi les effets négatifs potentiels dans la course à la chancellerie qui sont à surveiller. Pascal Thibaut (@pthibaut) August 13, 2020

