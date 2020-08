Covid: résurgence en Espagne, l'Italie impose de nouvelles règles

Deux hommes masqués visitent le musée du Prado, à Madrid, en Espagne, le jour de la réouverture du célébre musée, le 6 juin. GABRIEL BOUYS / AFP

RFI

Six semaines après avoir résisté au premier assaut de l’épidémie, l’Espagne se retrouve à nouveau dans une situation « critique », avec les pires chiffres de contagion d’Europe. Le nombre de cas de Covid-19 est reparti à la hausse depuis la mi-juillet. A savoir une moyenne de près de 5 000 nouveaux cas quotidiens la semaine dernière. C'est plus que la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie réunis, si bien que de plus en plus de pays prennent leurs précautions et classent l'Espagne comme un pays à risque.