À la Une: en Moldavie, l'exode des médecins aggrave l'impact de l'épidémie

Une revue de presse présentée en partenariat avec le Courrier des Balkans.

La Moldavie est l’un des pays d’Europe les plus gravement touchés par l’épidémie de coronavirus. Face à un système médical souffrant de corruption et d’un manque chronique d’investissements, de nombreux professionnels de la santé sont partis à l’étranger. Qui reste-t-il pour soigner les patients ? Reportage auprès de ceux qui sont partis et ceux qui sont restés.

Au Kosovo, c’est dans la peur et le silence que la communauté serbe subit la pandémie. S'informer sur la réalité de la situation sanitaire et des conditions de traitement des patients est quasiment impossible. Officiellement, tout va bien. Mais sous couvert d'anonymat, les médecins apportent destémoignages bien différents.

Le désespoir des réfugiés jetés dans les rues d’Athènes

Depuis le mois de juin, en Grèce, plus de 11 200 réfugiés sont menacés d'expulsion des logements sociaux et des camps où ils séjournaient. Place Victoria, dans le centre d'Athènes, ils sont des centaines à se retrouver à la rue, désemparés et sans aucune aide. Notre correspondante est allée à leur rencontre.

Pendant ce temps-là, l'escalade militaire entre la Grèce et la Turquie continue. Depuis le 10 août, le torchon brûle entre les deux pays, sur fond de bataille pour l'exploitation des hydrocarbures en mer Méditerranée et de contestation des frontières. La moindre étincelle pourrait être désastreuse. Décryptage.

Yugosplaining the world

30 auteurs, 18 textes, un blog et la volonté d’éclairer les désastres en cours à la lumière des leçons de la tragédie yougoslave. Durant des décennies, des experts occidentaux ont tenté d’expliquer la désintégration de la Yougoslavie, il est temps désormais de présenter un point de vue yougoslave sur le monde contemporain. Entretien avec Srdjan Vučetić, l’un des initiateurs du projet Yugosplaining the world.

Comment des étudiants américains peuvent-ils comprendre l’effondrement de la Yougoslavie ? Comment faire partager l’expérience vécue de la guerre en Bosnie-Herzégovine ? Comment l’élection de Donald Trump peut-elle faciliter la compréhension du passé ? Dans le premier volet de cette série Yugosplaining the world, l’universitaire Azra Hromadžić partage quatre expériences personnelles de « fermeture » et d’« ouverture ».

