Biélorussie: réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'UE

Il faut du courage pour descendre dans la rue en Biélorussie aujourd'hui étant donné les menaces proférées par Loukachenko avant le scrutin de dimanche. Il a annoncé qu'il était prêt à tirer à balle réelle sur la population s'il le fallait. (...) Aujourd'hui, on a des personnes ordinaires qui ne sont pas impliquées politiquement habituellement dans leur vie quotidienne et qui là brusquement descendent dans la rue et disent "non", "stop".