Coronavirus en Irlande: une semaine de reconfinement à Kildare

Depuis samedi dernier, l’Irlande a reconfiné une partie de son territoire : 3 comtés, environ 10% de la population. Dans le comté de Kildare, juste à côté de la capitale Dublin, les contaminations ont atteint jusqu’à huit fois la moyenne nationale. Bilan de cette semaine de reconfinement partiel.

Avec notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

Le reconfinement n’a pas surpris Brendan Short. Ce sexagénaire sait que les usines agroalimentaires favorisent les contaminations.

« C’était sûr que ça allait arriver, dit-il. Il y a tellement de gens ici qui travaillent dans ces usines. Du coup, les habitants font très attention en ce moment, les rues sont vides, plus que pendant le premier confinement. » Philosophe, il se dit qu’un vaccin va bien finir par arriver.

Brodagh Fitzgerald est banquière, elle a plus de mal à positiver : « Moi, j’ai le droit d’aller travailler à Dublin, tous les jours, explique-t-elle. Du coup, j’interagis avec des gens de partout. Tout le monde a vraiment fait attention, à bien suivre les recommandations, et d’un coup on reconfine juste trois comtés, sans vraiment de raison à mon avis. Je ne vois pas l’intérêt. »

Président de la chambre de commerce, Allan Shine s’inquiète pour la petite industrie touristique du comté célèbre pour ses courses hippiques. « Les commerces commençaient à rouvrir, les patrons avaient réembauché, formé leurs employés. Pour nos hôtels, nos attractions touristiques, ça va prendre du temps de redémarrer à nouveau, et de recommencer à attirer des gens de toute l’Irlande. »

Les entreprises de la région pourront bénéficier de nouvelles aides du gouvernement. Positif, mais insuffisant pour le représentant.

