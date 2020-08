Gênes n'oublie pas les victimes de la tragédie du Pont Morandi

Onze jours après l'inauguration du nouveau viaduc Genova San Giorgio dessiné par Renzo Piano et construit en un temps record, Gênes a commémoré le deuxième anniversaire de l'effondrement du Pont Morandi, qui avait fait 43 morts.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

Après une minute de silence à 11h36 les sirènes du port ont retenti et toutes les églises ont sonné le glas. La cérémonie s’est déroulée au pied du nouveau pont, sur la Place de la Mémoire ornée de 43 arbres différents et où l’on a vu défiler sur un écran les photos des victimes avec leur nom et leur âge.

Un besoin de justice

Accompagné des autorités locales, le chef du gouvernement Giuseppe Conte a lancé ce message : « Nous nous engageons à ne pas laisser Gênes seule et nous continuerons à soutenir la demande de vérité ».

Ce message faisait écho à celui de la porte-parole des familles des victimes, Egle Posseti : « Nous avons entendu des déclarations profondément arrogantes de la part de ceux qui ont géré cette infrastructure. Nous ne nous lasserons jamais de demander mémoire, respect et justice. »

Les enquêtes judiciaires qui visent 73 personnes dont des dirigeants de la société Autostrade per l’Italia de la famille Benetton, chargée de l’entretien du pont Morandi, seront achevées en 2021. Au stade actuel, la seule certitude est que la société des Benetton a multiplié les négligences en termes de sécurité.

