Tensions en Méditerranée: la Turquie reste intransigeante face à l'Europe

Le navire de forage turc «Yavuz» en route vers la Méditerranée, le 20 juin 2019 (illustration). AP Photo/Lefteris Pitarakis

Texte par : RFI

La situation est de plus en plus tendue en Méditerranée orientale, où la Grèce et la Turquie poursuivent leur bras de fer sur l’exploitation des hydrocarbures. Tout en campant sur ses positions, la Turquie, isolée dans ce dossier, dit souhaiter une solution négociée.