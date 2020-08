Biélorussie: l'opposition à Loukachenko rend hommage à un manifestant décédé

La contestation contre la réélection du président biélorusse Alexandre Loukachenko a perduré ce samedi 15 août. Des milliers de personnes sont redescendues dans la rue.

Des milliers de manifestants se sont à nouveau rassemblés, samedi 15 août à Minsk, dans la foulée d'une mobilisation croissante contre la réélection du président Alexandre Loukachenko. Durant l’après-midi, ils ont convergé près d’une station de métro de l’ouest de la capitale pour rendre hommage à Alexander Taraikovsky, un manifestant de 34 ans ayant trouvé la mort à proximité lors d'une manifestation lundi dernier.

« Non à la violence ! », ont scandé les contestataires, certains faisant le « V » de la victoire avec leurs mains et leurs bras. Des gerbes de fleurs, décorées de rubans blancs et rouges, les couleurs de l'opposition, ont été déposées près d'un mémorial improvisé. Des manifestants sont aussi venus avec des photos montrant les blessures de personnes torturées lors de leur détention cette semaine.

Plus tôt dans la journée, un autre rendez-vous a rassemblé plus de 700 personnes en silence autour du cercueil du manifestant décédé, dans un autre quartier de Minsk. La principale rivale de Loukachenko à la présidentielle, Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en Lituanie, avait appelé à des rassemblements pacifiques samedi et dimanche à travers le pays.

Une « révolution de couleur »

De son côté, ce samedi, le président Loukachenko a dit faire face à une « révolution de couleur », le nom donné à plusieurs soulèvements dans l'ex-URSS ces 20 dernières années, avec des « éléments d'interférence extérieure ». Dans une impasse diplomatique avec l’Union européenne, les États-Unis et ses voisins, le président Loukachenko s’est tourné vers Vladimir Poutine, avec qui il s’est entretenu.

Depuis plusieurs jours, la mobilisation s'est étendue en Biélorussie. Des chaînes humaines et rassemblements contre la violence et les fraudes ont fleuri dans le pays, tandis que des ouvriers d'usines emblématiques ont lancé des actions de solidarité et des débrayages.

Contrairement aux manifestations du début de semaine, violemment réprimées, ces actions se sont déroulés sans heurts et arrestations, les autorités biélorusses ayant donné des signes de recul. Ces dernières ont ainsi annoncé la libération de plus de 2 000 des 6 700 personnes interpellées.

