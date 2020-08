Coronavirus: en Belgique, les anti-masques convaincus par les théories complotistes

Après l’Allemagne, les Etats-Unis ou encore le Royaume-Uni, les anti-masques vont manifester à Bruxelles, en Belgique, dimanche 16 août. Ils dénoncent des mesures sanitaires excessives. La cause peut sembler juste. Mais quand on creuse un peu plus leurs motivations, les organisateurs font rapidement référence à des théories complotistes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bruxelles, Jérémy Audouard

Maxime Ceragioli est l’un des organisateurs de la manifestation anti-masques prévue dans les rues de Bruxelles, dimanche 16 août. Pour lui, ces accessoires ne servent tout simplement à rien, et surtout pas à limiter la propagation du nouveau coronavirus : « Il est scientifiquement prouvé que le port du masque ne retient pas les virus. Je suis catégorique. »

Masque obligatoire, confinement : Barbara Désirant dénonce, elle, des mesures disproportionnées. Elle estime que l’épidémie est en recul, bien que les chiffres officiels disent le contraire. La Belgique affiche, en effet, le taux de mortalité le plus élevé du monde avec 856 morts par million d’habitants (plus de 9 900 morts au total). « Actuellement, la courbe est complètement et on-ne-peut-plus plate. Et on nous impose des restrictions de plus en plus fortes avec le port du masque. Même dans une forêt ! Excusez-moi mais là, il y a de sérieuses questions à se poser », affirme tout de même Barbara Désirant.

► À lire aussi : France: sur fond de théories complotistes, le mouvement «anti-masque» se propage

Un coupable désigné: Bill Gates

Ces revendications semblent a priori valables. Mais les organisateurs basculent rapidement dans le complotisme. De manière confuse, ils dénoncent une collusion entre politiques, médias et virologues. Ils seraient tous payés par Bill Gates, fondateur de l’empire Microsoft et dans le top des hommes les plus riches du monde, pour imposer une dictature.

« Derrière tous les médias, derrière toutes les sociétés pharmaceutiques, derrières toutes les décisions qui sont prises, on retrouve toujours une seule et même fondation : celle de Bill et Melinda Gates. Et là, excusez-moi, mais il y a un gros conflit d'intérêt », pense Barbara Désirant.

En raison des mesures sanitaires, le rassemblement des anti-masques ne pourra excéder 200 personnes. Un défilé tournant se fera par ordre alphabétique.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne