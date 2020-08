Coronavirus: la Belgique tente de limiter l'accès à ses plages

La Belgique déconseille aux voyageurs de prendre le train ce week-end pour se rendre en bord de mer. Une décision sanitaire qui a été prise pour éviter la saturation des plages et des gares, alors qu’une reprise de l’épidémie de Covid-19 inquiète les autorités.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bruxelles,Jérémy Audouard

Il n’y avait pas la foule habituelle ce samedi 15 août à la gare de Bruxelles-midi, en Belgique. Ce week-end, l’offre de voyage a été diminuée, le taux de remplissage de wagons est limité à 80% et la compagnie ferroviaire a supprimé la circulation de certains trains à cause de mesures contre le Covid-19.

Une situation qui a fait place à des scènes inhabituelles. Une dizaine de policiers et d’agents de sécurité filtraient l’accès au quai du train qui mène à la mer. « C’est un petit peu dommage, parce que nous on a réservé depuis bien longtemps et on espère avoir notre train, sinon on se débrouillera », raconte Emi. Elle et ses enfants espèrent pouvoir monter dans un train pour passer la journée à la plage.

Si l’accès aux trains est limité, il n’est toutefois pas impossible d’en trouver un. « On avait vérifié les horaires, on avait déjà pris nos tickets… Mais on n’a pas stressé et au final, il n’y a pas de soucis de train », explique Inès, qui, avec sa soeur, avait pris toutes les précautions.

L'un des plus forts taux de mortalité au monde

Avec cette mesure, les autorités belges veulent éviter la saturation des stations balnéaires, comme c’est déjà arrivé. Cet été, des milliers de touristes se sont retrouvés bloqués en gare d’Ostende. Une bagarre avait même éclaté entre des jeunes et la police car il n’y avait plus assez de place sur la plage.

Sur l'ensemble de la Belgique, plus de 600 nouvelles infections par jour ont été dénombrées depuis une semaine et depuis mercredi 12 août, la barre des 75 000 personnes contaminées par le Covid-19 a été franchie. Au total, près de 10 000 personnes sont mortes, soit l'un des plus forts taux de mortalité au monde.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne