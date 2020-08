Contestation en Biélorussie: Loukachenko se tourne vers Poutine

En Biélorussie, alors que le mouvement de contestation contre Alexandre Loukachenko se poursuit, le président biélorusse se tourne à présent vers Moscou, après l’avoir accusé d’ingérence pendant la campagne présidentielle.

Publicité Lire la suite

L’annonce d’un sixième mandat à la tête du pays ne passe pas. Confronté à un mouvement de contestation sans précédent depuis son arrivée au pouvoir en 1994, Alexandre Loukachenko est fébrile. Encore ce samedi, en début d'après-midi, des milliers de personnes convergeaient vers une station de métro de l'ouest de Minsk, pour rendre hommage à un homme ayant trouvé la mort à proximité lors d'une manifestation.

De plus en plus isolé, Alexandre Loukachenko s'est entretenu avec le président russe ce même jour,rapporte notre correspondant à Moscou, Étienne Bouche. « Les présidents ont discuté de la situation en cours à l'intérieur et l'extérieur » de la Biélorussie, a indiqué l'agence Belta. Le président Biélorusse souhaitait évoquer la « menace » visant, selon lui, son pays et « toute notre région ».

► À lire aussi : Le vent de révolution souffle toujours en Biélorussie

Durant la campagne, Alexandre Loukachenko avait pourtant pointé la menace russe dans les affaires intérieures. Minsk avait annoncé l’arrestation de 33 mercenaires du groupe paramilitaire Wagner, considéré comme proche du Kremlin. Les hommes ont été relâchés vendredi et renvoyés en Russie.

Loukachenko se tourne vers Moscou

Maintenant, donc, tout semble pardonné. Le président biélorusse a désigné de nouvelles menaces à la sécurité nationale : il accuse pêle-mêle la Pologne, les Pays-Bas, mais aussi Alexeï Navalny et Mikhaïl Khodorkovski, deux opposants au Kremlin. Selon Alexandre Loukachenko, son pays fait face à une « révolution de couleur », le nom donné à plusieurs soulèvements dans l'ex-URSS ces 20 dernières années, avec des « éléments d'interférence extérieure ».

Condamné par les Européens, l'homme fort de Minsk s’en remet donc à son alliance traditionnelle avec Moscou. Reste à savoir si le Kremlin viendra à son secours. La chute d’un président renversé par sa population enverrait bien sûr un très mauvais signal en Russie, mais situation peu fréquente, sur ce dossier la classe politique russe ne parle pas d’une seule voix. L’Union européenne, elle, a annoncé l’adoption prochaine de sanctions contre des responsables biélorusses.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne