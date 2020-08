L’Italie, premier pays au monde à faire repartir des navires de croisière

Le gouvernement italien a autorisé par décret le redémarrage des croisières sur la Méditerranée occidentale à partir de ce dimanche 16 août. Évidement,des protocoles anti-Covid-19 très stricts devront être appliqués par les compagnies car les navires de croisière sont propices aux contagions. D'après la Fédération internationale des croisiéristes, depuis le début de la pandémie, plus de 3 000 personnes ont été contaminées et 73 sont décédées à bord de géants de la mer.

De notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

Le navire Grandiosa de la compagnie italo-suisse MSC sera le premier à reprendre le large, ce dimanche soir, avec à son bord un millier de passagers. Il partira du port de Gênes à destination de Malte, et fera des escales à Civitavecchia, près de Rome, à Naples et à Palerme.

Avant d’embarquer, les croisiéristes et les membres de l'équipage devront s'être soumis à un test de dépistage, présenter un questionnaire de santé, dûment rempli, et leur température sera contrôlée.

À bord du Grandiosa, de nouvelles méthodes d'assainissement sont censées détruire plus de 99 % des microbes. Pour respecter la distanciation physique, la capacité d’accueil, qui en temps normal est de 6 000 passagers, est réduite à 70 %. Le port du masque sera obligatoire dans certains espaces. Quant aux services médicaux, ils ont été très sensiblement renforcés.

Ce protocole sera appliqué à tous les navires de la compagnie MSC qui prévoit aussi un départ du Magnifica le 29 août depuis Bari, dans les Pouilles, pour un circuit Corfou, Katakolon, Athènes. Des règles pratiquement identiques seront adoptées par Costa, la filiale italienne du groupe américain Carnival, dont le navire Costa Deliziosa lèvera l'ancre à Trieste, le 6 septembre, pour une croisière de 7 jours en Grèce.

Reprise progressive

Durant la pandémie de Covid-19, de multiples cas de contamination ont été enregistrés à bord de navires bloqués aux quatre coins du monde. Ces mesures rassurent-elles les croisiéristes ? Il est difficile de prévoir, après cinq mois de pause forcée, comment va se relancer ce secteur qui, en Italie, pèse plus de 14 milliards d'euros et représente 50 000 emplois.

D'après les propos du PDG de MSC, Gianni Onorato, publiés par le quotidien économique Il Sole 24 Ore, « le chiffre d'affaires des sociétés d'armateurs chutera de 70 % en 2020. La reprise ne pourra être que très progressive. D'autant que le marché actuel, privé des touristes américains et asiatiques, se concentre surtout sur les Italiens et les Français. » Mais la compagnie MSC se montre optimiste : les projets de construction de six nouveaux navires, à Saint-Nazaire ou à Monfalcone, près de Trieste, sont tous confirmés.

Venise accueillera-t-elle encore des géants de la mer ? Pour le moment, non, puisque Costa et MSC renoncent à la Cité des Doges, au moins jusqu'à la fin 2020. En fait, ce n'est pas tant pour protéger la lagune mais surtout en raison du protocole sanitaire très rigide et des menaces de boycottage du Comité vénitien « Non aux grands navires » qui se bat depuis 2012 contre les effets néfastes du tourisme croisiériste.

