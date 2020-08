«Vous pouvez continuer à crier»: la réponse lapidaire du président biélorusse aux ouvriers en colère

Les employés de plusieurs usines de Minsk ont manifesté ce lundi à l'appel de l'opposition biélorusse. Le président Alexandre Loukachenko s'est rendu dans l'une d'elles, et a évoqué, à sa manière, la situation de crise que traverse le pays.

Publicité Lire la suite

Ce lundi matin, des milliers de manifestants se sont réunis devant l'usine de fabrication de véhicules-tracteurs (MZKT) et l'usine de tracteurs (MTZ) de la capitale, ainsi que devant le siège de la télévision publique biélorusse, brandissant le drapeau rouge et blanc de l'opposition et lançant des slogans hostiles au pouvoir.

L'usine MZKT était justement le site choisi par Alexandre Loukachenko pour une visite, au lendemain d'une manifestation monstre de l'opposition qui conteste toujours sa réélection. Arrivé en hélicoptère, le président biélorusse a rencontré des ouvriers triés sur le volet. Mais dans le contexte de tensions que connaît le pays, tout ne s'est pas passé dans le calme.

Lors d'une prise de parole pour justifier les violences dont a été accusée la police ces derniers jours, certains employés ont commencé à crier « pars ! », « va-t'en ! ». La réponse du chef de l'État a été lapidaire : « Merci, vous pouvez continuer à crier autant que vous le souhaitez. Le pays a organisé des élections, et il n'y en aura pas d'autres. »

À l'extérieur, des milliers de manifestants convergeaient. D'après différentes vidéos postées sur les réseaux sociaux, ces opposants scandaient « Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas ». Quelques centaines d'employés de la MZKT ont d'ailleurs arrêté de travailler pour soutenir leurs collègues.

Manifestants contre les résultats de l'élection présidentielle à l'usine MZKT de Minsk, en Biélorussie, le 17 août 2020 (Photo d'illustration). REUTERS/Vasily Fedosenko

Débrayages

Maria Kolesnikova, un des visages de l'opposition bélarusse unifiée autour de Svetlana Tikhanovskaïa durant la campagne électorale, s'est exprimée aussi devant l'usine avant d'annoncer qu'elle se rendrait, en soutien, devant le siège de la télévision publique, dont plusieurs présentateurs ont annoncé ces derniers jours leur départ.

Selon le site d'informations tut.by, les employés du producteur de potasse Belaruskali ont annoncé à leur tour leur intention de se mettre en grève. La potasse, utilisée pour fabriquer de l'engrais, est une source de revenu majeure pour la Biélorussie, qui en est un des plus gros producteurs au monde.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne