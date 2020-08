Coronavirus: Ryanair contraint de baisser son trafic à la rentrée

Un avion de Ryanair décollant de l'aéroport de Manchester, le 21 juin 2020 Phil Noble/Reuters

Pas épargnée par la crise du transport aérien, la compagnie irlandaise à bas coût Ryanair va supprimer 20% de ses vols en septembre et octobre. En cause : la recrudescence des nouveaux cas de coronavirus en Europe et, avec elle, le retour des restrictions de circulation qui dissuadent les potentiels clients. Les réservations sont moins nombreuses que prévues à l'automne. La compagnie va donc réduire les fréquences de ses vols.