Coronavirus en Suède: rentrée scolaire sans masque

À partir de ce lundi 17 août, c’est la rentrée scolaire en Suède. Le pays s’était déjà distingué au début de l’épidémie de coronavirus en choisissant de ne pas confiner sa population, en laissant ses écoles ouvertes et en ne fermant que les lycées et universités. Aujourd’hui, c’est tout le système scolaire qui rouvre, presque normalement, sans même que soit recommandé le port du masque.

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

Dans les écoles, des mesures d’hygiène et de distanciation, dans la mesure du possible, seront mises en place. Dans les lycées, les rentrées de chaque classe sont décalées, les élèves sont incités à ne pas utiliser les transports en commun, et il sera possible de suivre certains cours à distance, certains jours de l’année.

Mais hormis ces quelques adaptations, la rentrée se déroule presque normalement en Suède. Le masque, notamment, n’est pas préconisé. C’est le cas dans tout le pays : que l’on travaille, que l’on fasse ses courses ou que l’on soit dans la rue, le port du masque ne fait pas partie de l’arsenal des recommandations officielles. L’agence suédoise de santé estime que les preuves scientifiques de son efficacité ne sont pas suffisantes.

Parents et professeurs inquiets

Cependant, certains parents sont inquiets, de même que les professeurs. Ce dimanche, dans un quotidien suédois, 26 médecins et scientifiques rappelaient que les élèves sont susceptibles d’être contagieux, qu’ils peuvent tomber malades, et demandaient aux parents de fournir des masques à leurs enfants.

