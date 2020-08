Europe: Macron-Merkel, une rencontre forte en symboles à Brégançon

La rentrée diplomatique du président français se fait, comme les années précédentes, au fort de Brégançon, son lieu de villégiature. Après l'ancienne cheffe du gouvernement britannique Theresa May, puis le président russe Vladimir Poutine, cette année, Emmanuel Macron reçoit Angela Merkel jeudi 20 août. Le chef d'État français tient à souligner l'importance du lien franco-allemand.

Il faut remonter à 1985 pour retrouver trace d'une invitation d’un dirigeant allemand à Brégançon : Helmut Kohl était venu rencontrer François Mitterrand. Angela Merkel, après quinze ans au pouvoir, se rend pour la première fois dans la résidence estivale des présidents français. La chancelière allemande est attendue au fort de Brégançon jeudi 20 août. Emmanuel Macron, le président français, veut consolider le lien entre les deux pays. La réponse à la crise du coronavirus avait déjà rapproché les deux dirigeants, qui s'étaient entendus sur une position commune de relance en mai.

Angela Merkel pense au bilan qu'elle laissera à son départ dans un an

Entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, les signes de bonne entente se multiplient : sur le plan de relance en Europe (qui doit encore franchir des étapes), sur la crise en Biélorussie, sur le Liban, sur le Mali aussi affirme-t-on à l'Elysée. Ne reste qu'un point de désaccord, mais il est de taille : la Turquie et les tensions en Méditerranée orientale. La semaine dernière, sur cette question, Berlin a renvoyé Athènes et Paris d'un côté, et Ankara de l'autre. Angela Merkel veille à parler régulièrement au président turc, Recep Tayyip Erdogan, et espère faire émerger une position commune des 27.

Dans un an, la chancelière quittera le pouvoir. Ce semestre de présidence de l'Union européenne est sans doute le dernier moment où Angela Merkel, pensant à son bilan, fera entendre sa voix sur la scène diplomatique. Reste que Berlin commence à sortir de sa position traditionnelle de retrait prudent. L'opinion elle-même bouge : il y a quatre ans, seuls 28% des Allemands pensaient que leur pays devait prendre plus de responsabilité dans les affaires internationales. Fin 2019, ils étaient 42%.

