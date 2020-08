Belgique: la mort d’un passager à l'aéroport de Charleroi pose la question des violences policières

Les faits se sont déroulés il y a deux ans, mais une vidéo de l'interpellation où l'on voit des images choquantes a été diffusée mercredi dans la presse belge. Un passager est décédé à l'aéroport de Charleroi en Belgique, après une arrestation musclée. La famille a dénoncé des violences policières.

De notre correspondante à Bruxelles, Joana Hostein

Le monde politique demande que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Un homme d'affaire slovaque de 38 ans, Jozef Chovanec veut embarquer sur un vol pour Bratislava. Selon la presse belge, il refuse de présenter sa carte d'embarquement et bouscule un membre de l'équipage. La police est obligée d'intervenir.

Il est conduit dans une cellule à l'aéroport de Charleroi. Le lendemain, il est transporté à l’hôpital et mourra quelques jours plus tard d'une crise cardiaque. Une vidéo diffusée mercredi 19 août par les médias belges montre des images de l'individu dans sa cellule. Il se frappe la tête contre la porte. Son visage est recouvert de sang.

Un salut nazi

Plusieurs policiers interviennent pour le maîtriser. Les agents lui entourent les chevilles et les poignets avec des liens et l'enroulent dans une couverture bleue. On voit ensuite un policier exerçait une pression avec son genou sur la partie supérieure du corps de l'homme interpellé, pendant plus de 15 minutes, selon une expertise médicale. Une policière fait ensuite un salut nazi.

Pour la famille de la victime, ce sont les violences policières qui sont à l'origine de la mort de Jozef Chovanec. L’instruction est toujours en cours.

