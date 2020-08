Covid en Irlande: démission d’un ministre après avoir participé à un gala politique

La fin de semaine a été chargée pour le gouvernement irlandais. En poste depuis moins de deux mois il a déjà connu deux démissions d'un ministre de l'Agriculture. La dernière, ce vendredi, pour cause de participation à un gala politique en plein Covid.

Avec notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

80 personnalités rassemblées dans un hôtel du Connemara ce mercredi, à l'initiative de la société parlementaire de golf, alors que la veille, le gouvernement avait durci les restrictions sanitaires et interdit les rassemblements en intérieur de plus de 50 personnes.

Le désormais ex-ministre de l'Agriculture Dara Calleary a reconnu une erreur de jugement avant de démissionner. Parmi les autres invités, le vice-président du Sénat, qui a depuis quitté ses fonctions, de nombreux députés et sénateurs, un juge de la Cour suprême et le commissaire européen au Commerce, l’Irlandais Phil Hogan. D’autres membres du gouvernement ont dénoncé une claque portée au peuple irlandais, qui a sacrifié mariages, funérailles et retrouvailles familiales depuis six mois pour se plier aux restrictions.

La police irlandaise a ouvert une enquête et le président de l'Assemblée nationale a demandé la dissolution de la société de golf. Le Premier ministre Micheal Martin a assuré les Irlandais que tous devaient observer les mêmes règles, quelles que soient leurs fonctions.

