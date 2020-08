Post-Brexit: les négociations entre Londres et Bruxelles piétinent

Le négociateur en chef britannique David Frost (g) et le négociateur européen du Brexit Michel Barnier à Bruxelles, ce vendredi 21 août 2020. REUTERS/Yves Herman

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Nouvelle discussion sur le Brexit, nouvelle déception. Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont une fois de plus échoué à se mettre d’accord sur leurs futures relations cette semaine. Ils n’ont pourtant plus que deux mois pour trouver un accord. Le négociateur européen Michel Barnier s’est dit « déçu et préoccupé », mais du côté britannique, on renvoit la balle vers Bruxelles.