Coronavirus: l'Espagne face à une résurgence préoccupante de l'épidémie

Des espagnols, portant pour la plupart un masque de protection contre le Covid-19, dans la rue à Barcelone, le 8 juillet 2020. REUTERS/Albert Gea

L’Espagne est, à l’heure actuelle, le pays le plus touché par le coronavirus en Europe. Rien que durant ces 24 dernières heures, plus de 8 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués, ce qui porte le total à plus de 380 000 cas depuis le début de la pandémie.