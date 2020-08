Covid en Italie: hausse des contagions avec les retours de vacances festives

A l'aéroport de Rome Fiumicino, en Italie, le 16 août 2020. Aeroporti di Roma/Handout via REUTERS

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La barre des 1 000 nouveaux cas de contagion en 24 heures (1 071 et 3 décès) a été dépassée samedi. Dans ce pays de 60 millions d’habitants, relativement épargné par la résurgence estivale de l’épidémie de Covid-19, désormais toutes les régions sont touchées. Les cas enregistrés depuis ces derniers jours sont essentiellement ceux de jeunes asymptomatiques, de retour de vacances et qui ne doivent pas être hospitalisés. Mais les autorités s’inquiètent d’une dégradation beaucoup plus importante, notamment dans la région de Rome, d’ici la fin août, lorsque tous les joyeux vacanciers rentreront.