Loukachenko fait appel à des journalistes russes pour couvrir la situation en Biélorussie

En Biélorussie, le président Loukachenko a invité des journalistes russes à couvrir ses déplacements pour remplacer les journalistes biélorusses qui ont été licenciés des médias d'État. Sergei GAPON / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

En Biélorussie, les manifestants protestent toujours et la répression s’accentue. Dans les médias, plusieurs dizaines de journalistes radio et de la télévision d’État étaient en grève cette semaine. Ils ont été licenciés. La rumeur qui courait depuis 48 heures a été confirmée par le président Loukachenko lui-même ce vendredi. Il a « invité » des journalistes russes à les remplacer et à travailler à la télévision d’État avec les Biélorusses qui sont restés.