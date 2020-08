Depuis Vilnius, le n°2 de la diplomatie américaine condamne la répression brutale en Biélorussie

À tout juste 200 kilomètres de Minsk, Vilnius continue d’être le meilleur poste d’observation de la situation en Biélorussie. En route pour Moscou, Stephen Biegun, le numéro deux de la diplomatie américaine a fait une courte escale dans la capitale lituanienne.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau

Courte et intense. Durant sa visite de quelques heures, le secrétaire d’État adjoint des États-Unis a rencontré l’opposante Svetlana Tikhanovskaïa, s’est entretenu avec le ministre lituanien des Affaires étrangères et a participé à un grand forum sur la Biélorussie. À Vilnius, son message était surtout destiné à être entendu à Minsk, alors qu’Alexandre Loukachenko crie de plus en plus fort à l’ingérence des pays voisins.

« Nous condamnons les violations des droits de l’homme et la brutalité dont nous avons été témoins en Biélorussie depuis le jour des élections. Nous demandons au gouvernement de libérer les prisonniers. Les États-Unis ne peuvent pas et ne vont pas de la direction à prendre pour les événements en Biélorussie. C’est aux Biélorusses de le faire », a-t-il dit.

Après les multiples coups de fils entre présidents et ministres européens des derniers jours, Stephen Biegun a ouvert le bal des visites diplomatiques. Un eurodéputé français, issu du parti présidentiel s’est également rendu à Vilnius. D’autres visites européennes restent à confirmer pour parler Biélorussie avant la grande réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Berlin en fin de semaine.

►À lire aussi : Des dizaines de milliers de Biélorusses manifestent à nouveau contre Loukachenko

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne