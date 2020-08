L'affaire Navalny tourne au contentieux diplomatique entre Berlin et Moscou

Des policiers gardent les environs du complexe hospitalier Charité, où le chef de l'opposition russe Alexeï Navalny est soigné, à Berlin, le 22 août 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'opposant russe Alexei Navalny a-t-il été empoisonné ? Pour les médecins allemands qui le soignent, cela ne fait pratiquement aucun doute. Les médecins russes qui l'ont ausculté au départ continuent d'affirmer le contraire. Et l'affaire tourne de plus en plus au contentieux diplomatique. La chancelière allemande Angela Merkel a en effet vivement réagi en interpellant les autorités russes.