Ligue des champions: l'Allemagne euphorique après la victoire du Bayern Munich face au PSG

Le Bayern Munch a soulevé la sixième Ligue des champions de son histoire ce dimanche en battant le PSG en finale à Lisbonne (1-0). L'Allemagne a fêté ce titre dans la nuit de dimanche à lundi et se réveille ce lundi matin, toujours euphorique.

De notre correspondant à Berlin,

C’était l’euphorie la plus complète ce dimanche. Une euphorie visible dans ces déclarations. Le gardien de but et capitaine du FC Bayern Manuel Neuer a parlé d’un « rêve » ajoutant que « cela n’a jamais été aussi génial de jouer dans cette équipe ».

L’attaquant Thomas Müller a parlé d’une « folie de A à Z », le latéral droit Joshua Kimmich du « jour le plus important de sa carrière ». « Gagner un tel titre avec ses frères c’est le summum. Nous avons fait quelques erreurs ce soir mais nous avions le sentiment d’être invincibles », a-t-il exprimé.

« Nous avons mérité de gagner au vu de la deuxième mi-temps », a réagi l’entraîneur de l’équipe, Hans Flick. Son ancien patron, Joachim Löw, l’entraîneur de l’équipe nationale allemande a déclaré que « Le FC Bayern est le représentant brillant du football allemand en Europe ».

Munich en fête même sous covid-19

Les retransmissions de la finale dans des stades ou des fan zones étaient interdites pour respecter les mesures de précautions liées à la covid-19. Les cafés du centre-ville de Munich étaient en revanche bien fréquentés. Un cinéma en plein-air a accueilli des supporters du Bayern Munich.

Culottes de peau bavarois et maillot du Bayern étaient de rigueur. Lorsque le but de Coman a été marqué à la 59e minute, les gestes barrière ont été oubliés et les collègues sur place ont vu des masques s’envoler. Après le coup de sifflet final, on a fait la fête dans le centre-ville de Munich, à pied ou en voiture avec des drapeaux du Bayern.

Gratulation an den @FCBayern! Gewinn der Champions League krönender Abschluss einer herausragenden Saison! pic.twitter.com/TzWrTtge0e Markus Söder (@Markus_Soeder) August 23, 2020

La police munichoise a rappelé aux supporters le respect des règles de précaution mais il n’y a pas eu d’incident. Le ministre-président de la Bavière Markus Söder, supporter de l’équipe de Nuremberg, a félicité le Bayern et écrit sur Twitter : « le succès en ligue des champions couronne une saison formidable ». Depuis Berlin, le porte-parole d’Angela Merkel a réagi à chaud et publié sur Twitter : « Félicitations pour ce titre, la fin formidable d’une folle saison ».

La presse euphorique

Le quotidien à sensation Bild Zeitung titre en une « Bayern, les rois de l’Europe ». Pour le quotidien bavarois Süddeutsche Zeitung, le Bayern est « la meilleure équipe d’Europe porte le rouge ». Le journal populaire de Munich Abendzeitung titre « un, deux, triplé. Le Bayern couronne le roi Hans 1er » et rend hommage à l’entraineur du FC Bayern Hans Flick.

« Les invincibles » peut-on lire sur le site du magazine Der Spiegel. L’hebdomadaire Die Zeit analyse « Les meilleurs ont gagné. Les joueurs du FC Bayern étaient dynamiques, décidés, courageux, offensifs, passionnés, ambitieux. Ils ont du talent et ils sont doués ». « Ceux qui ne se laissent pas envouter par la magie de ces Bavarois n’ont jamais aimé le football », estime le quotidien berlinois Tagesspiegel.

