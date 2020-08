Lituanie: énorme chaîne humaine de solidarité avec les Biélorusses

Le président lituanien Gitanas Nauseda, à droite, et son épouse Diana Nausediene, deuxième en partant de la droite, et d'autres partisans de l'opposition bélarussienne participent à la chaîne humaine ce 23 août.

Pour montrer leur solidarité avec les Biélorusses qui ont de nouveau manifesté en masse dimanche à Minsk et dans d’autres villes du pays, 50 000 Lituaniens se sont donnés la main de Vilnius à la frontière biélorusse sur la voie liberté.

Avec notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau

Vue du ciel, la voie de la liberté n’a été qu’une longue chaîne rouge et blanche. Les habits, les drapeaux, les fleurs. Tout était aux couleurs de la Biélorussie. Margarita donnait la main à sa fille : « Les manifestants à Minsk doivent savoir que nous avons traversé les mêmes épreuves et que nous en sommes sortis victorieux. »

Il y a 31 ans, les Baltes organisaient aussi leur grande chaîne humaine de Vilnius à Tallinn.. Kasparas y était. Etre là aujourd’hui sur cette voie de la liberté est une question de sécurité : « Voir les manifestants en Biélorussie brutalisés est difficile à voir. Si la Russie et la Biélorussie se réunissaient, nous serions totalement entourés par un état terroriste. »

A 19h00, les Lituaniens ont entonné leur hymne et applaudi. Pour le Biélorusse Vadzim Vileita en Lituanie depuis de longues années, la journée est historique. « Nous ne sommes plus aux yeux des autres ni des prorusses, ni une dictature soviétique, et à terme nos relations ne pourront que s’améliorer », dit-il.

Un espoir auquel se raccroche de nombreux Lituaniens et Biélorusses, tant la situation à Minsk est encore instable.

