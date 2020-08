Coronavirus: face à la hausse des contaminations, l'Espagne mobilise à nouveau l'armée

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé mardi 25 août le déploiement de 2 000 militaires pour des opérations de traçage, alors que l'épidémie de Covid-19 sévit à nouveau et inquiète dans ce pays qui compte parmi les plus touchés du monde. Au printemps, l'armée avait déjà été appelée en renfort.

Pedro Sanchez, le président du gouvernement, a adressé un message aux Espagnols, ce mardi 25 août. L'Espagne est « loin de la situation de mi-mars », quand l'épidémie de coronavirus était au plus fort et faisait des morts par centaines chaque jour.

Mais son évolution est « préoccupante », selon le terme employé par Pedro Sanchez. Face à des chiffres de contamination au coronavirus en hausse, le président du gouvernement d'Espagne a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19.

« Nous devons casser cette deuxième courbe »

Parmi ces mesures, la plus marquante est la mise à disposition de 2 000 militaires pour pallier au manque de personnel dédié au traçage des malades. Au printemps, déjà, l'armée avait été appelée en renfort. Les soldats étaient même en première ligne dans la lutte contre le virus : désinfection des bâtiments, installation des hôpitaux de campagne, transport des morts... Cette fois, leur mission sera d'aider à retracer les contacts des personnes testées positives.

Debemos tomar el control y doblegar esta segunda curva que vuelve a elevarse. El Gobierno pondrá a disposición de las CC.AA. 2.000 efectivos de las FFAA para labores de rastreo. Además, se reforzarán los medios digitales para la búsqueda de contactos de las personas contagiadas. pic.twitter.com/NKOAD5wpJl Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 25, 2020

Le manque de moyens humains dans les régions espagnoles les plus touchées est considéré comme l'une des raisons de la reprise de l'épidémie. « Nous ne pouvons pas permettre que la pandémie recommence à prendre le contrôle de nos vies. (...) Nous devons prendre le contrôle, casser cette deuxième courbe », a martelé Pedro Sanchez, qui a également indiqué qu'il permettra aux présidents des communautés autonomes qui le souhaitent de mettre en place un état d'urgence local. Ils pourront ainsi restreindre les déplacements s'ils estiment cela nécessaire. Mais il n'est pas question de reconfinement.

L'Espagne est l'un des pays qui déplorent le plus grand nombre de morts par rapport à sa population. Depuis le début de l'épidémie dans ce pays, plus de 412 500 personnes ont contracté le Covid-19, et au moins 28 924 personnes sont décédées.

