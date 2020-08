La Haye: ouverture du procès en appel de Ratko Mladic, le «boucher des Balkans»

Après avoir été repoussé à deux reprises, le procès en appel de celui que l'on surnomme « le boucher des Balkans » se tient mardi et mercredi à La Haye. Ratko Mladic, l'ancien commandant de l'état-major principal de l'armée de la République serbe de Bosnie, a été condamné en 2017 à la détention à perpétuité pour son rôle au cours de la guerre en Bosnie.

Joana Hostein

Après 5 années de procès, Ratko Mladic a été reconnu coupable de dix chefs d'accusation : crime contre l'humanité pour le siège et le bombardement de Sarajevo qui ont fait quelque 10 000 morts, crime contre l'humanité pour la politique d'épuration ethnique commise dans les villes et villages de Bosnie à l'encontre des musulmans, génocide pour le massacre de Srebrenica – en juillet 1995, quelque 8 000 hommes et garçons ont été massacrés – et crime de guerre pour avoir pris en otage du personnel des Nations unies pour empêcher toutes frappes aériennes de l'Otan.

Srebrenica: 25 ans après le génocide, des commémorations réduites en raison de la pandémie

L'accusation et la défense ont interjeté appel. Les avocats de Ratko Mladic dénoncent « des erreurs fondamentales » dans le jugement, y compris l'identification erronée de sa position au sein des dirigeants serbes de Bosnie.

Le parquet exhorte le tribunal à déclarer Mladic coupable d'une deuxième accusation de génocide pour les actes commis dans six municipalités en Bosnie-Herzégovine en 1992.

Il faudra attendre au mois neuf mois pour connaître le verdict.

La guerre de Bosnie (1992 – 1995) a fait quelque 100 000 morts et 2,2 millions de déplacés.

