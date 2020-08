Méditerranée orientale: manœuvres grecques et turques, Erdogan durcit son discours

Photo du ministère de la Défense grec montant des navires de sa flotte participant à un exercice militaire dans l'est de la Méditerranée, le 25 août 2020. GREEK DEFENCE MINISTRY / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La situation est de plus en plus tendue dans l’est de la Méditerranée, où les voisins turcs et grecs se disputent le partage des ressources en hydrocarbures ensevelies sous ces fonds marins. La Grèce et la Turquie ont chacune déployé des navires dans la zone, notamment des navires de guerre, et se défient à coups d’exercices militaires rivaux.