En Biélorussie, l'instabilité de la monnaie inquiète la population

File d'attente devant un bureau de change à Minsk, en Biélorussie (photo d'illustration, archive). MAXIM MALINOVSKY / AFP

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Le bras de fer entre les opposants et le président contesté Alexandre Loukachenko se poursuit en Biélorussie. Les manifestations et grèves s'accompagnent de menaces et pressions de la part du pouvoir. Une situation qui contribue à faire chanceler l'économie.