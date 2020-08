Biélorussie: Poutine appelle au dialogue tout en confirmant l'existence de renforts armés

Le président biélorusse Alexander Loukachenko (d) reçoit le président russe Vladimir Poutine pour le sommet de la Communauté des Etats indépendants (CEI), à Minsk, le 10 octobre 2014. AFP PHOTO/MAXIM MALINOVSKY

Le secrétaire général de l'Otan appelle la Russie à ne pas « s'immiscer » chez son voisin Biélorusse. Dans un entretien à la presse allemande, Jens Stoltenberg a rappelé que la Biélorussie était un État souverain et indépendant. Alors que ce même jour, le président russe confirme que des renforts armés sont prêts à intervenir tout en appelant autorités et opposition à Minsk au dialogue et à la raison.