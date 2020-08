Grèce: un dialogue encore impossible entre Athènes et Ankara

Des navires grecs participent à des exercices militaires conjoints avec l'Italie, la France et Chypre en Méditerranée orientale, le 25 août 2020. Handout / GREEK DEFENCE MINISTRY / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans l’est de la Méditerranée, la tension est toujours vive entre les deux voisins grec et turc qui pratiquent cette semaine des exercices militaires rivaux en mer. La question de l’accès à des gisements gaziers dans cette région est au cœur de l’escalade entre les deux pays. Et la nervosité actuelle risque de dégénérer en affrontement, si Ankara et Athènes ne parviennent pas à dialoguer.