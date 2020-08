Turquie: une avocate emprisonnée meurt au terme d’une grève de la faim, hommage à Istanbul

Les proches et collègues d'Ebru Timtik lors des funérailles de l'avocate, le 28 août 2020 à Istanbul.

En Turquie, une avocate emprisonnée depuis presque trois ans est décédée, jeudi 27 août à l’hôpital, après une crise cardiaque au terme d’une longue grève de la faim. Elle s’appelait Ebru Timtik. Ce vendredi midi, ses collègues et amis lui ont rendu hommage devant le barreau d’Istanbul.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

« Ebru Timtik est immortelle ! » Sur leur robe noire à col rouge, des centaines d’avocats ont épinglé la photo de leur consœur de 42 ans, décédée quelques heures plus tôt, au 238ème jour de sa grève de la faim.

Ahmet Kiraz, un avocat franco-turc au barreau d’Istanbul, lui avait rendu visite en prison il y a quelques mois. « Je lui avais expliqué que leur cause avait été entendue, qu’on était tous sensibilisés, mais qu’on ne pouvait pas faire grand-chose pour changer la situation. Et que les dirigeants de ce pays s’en fichaient complètement de la justice et d’un procès juste », explique-t-il à RFI.

Turquie: Ebru Timtik est honorée par l’ordre des avocats d’Istanbul. Son portrait recouvre la façade de leur siège.#EbruTimtik pic.twitter.com/mqaieSSYCg Bahar Kimyongür (@Kimyongur) August 28, 2020

« L’État assassin rendra des comptes », reprennent en chœur les avocats. Certains, comme Melike Polat, pleurent leur colère. « Si une avocate a pris le risque de mourir de faim pour réclamer un droit aussi fondamental que le droit à un procès équitable, alors plus aucun citoyen ne peut croire en la justice de ce pays », estime-t-elle.

Demande de remise en liberté rejetée

Condamnée en première instance, en mars 2019, à 13 ans et demi de prison pour « appartenance à une organisation terroriste », Ebru Timtik ne s’alimentait plus depuis début janvier.

Elle espérait depuis plus de trois mois que la Cour de cassation annule sa condamnation. Le 14 août, le Conseil constitutionnel avait rejeté sa demande de remise en liberté, estimant que ses jours n’étaient pas en danger.

« Cette affaire montre à quel point la justice est aux ordres du pouvoir politique, qui a fait en sorte que cette avocate reste incarcérée jusqu’au bout. Notre priorité, maintenant, c’est de tout faire pour ne pas perdre un second confrère », dénonce le député d’opposition Sezgin Tanrikulu, qui pointe un acharnement de la justice, donc du pouvoir.

Aytaç Ünsal, un autre avocat poursuivi dans le même procès, est en grève de la faim depuis 206 jours.

