Royaume-Uni: le député Ed Davey élu à la tête des libéraux-démocrates

Elu jeudi 27 août à la tête des libéraux-démocrates, le député Ed Davey a demandé à ses électeurs de se réveiller et de prendre conscience de la situation après la défaite du parti aux élections législative de décembre. C’est le 4e leader élu en 5 ans et il a promis de reconstruire les « lib-dem ».

Avec notre correspondante à Londres, Laura Kalmus

Il est déterminé à changer son parti, à attirer de nouveaux électeurs et à raviver cette petite formation d’opposition anti-Brexit. Agé de 54 ans, Ed Davey est le nouveau leader du parti Liberal-Démocrate britannique.

Mais sa route vers le succès risque d’être longue et parsemé d’embûches. Pour le moment le parti n’a qu’onze siège au Parlement sur les 650 et a été affaibli par 5 années de coalition avec les conservateurs entre 2010 et 2015. A l’époque, Ed Davey était ministre de l’Energie et du Climat et depuis, il a montré sa persévérance et son attachement au parti.

Fervents opposants au Brexit, les lib-dem ont retrouvé un peu de leur popularité chez les europhiles. Mais lors des dernières élections législatives en décembre dernier, le parti affirmait vouloir tout simplement annuler le Brexit, sans organiser de second referendum. Une solution jugée anti-démocratique, même parmi les pro-européens.

Les Britanniques sont désormais sortis de l’Union européenne. Difficile de savoir quel sera alors le cheval de bataille du nouveau leader du parti centriste.

