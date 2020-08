Coronavirus: pour relancer son économie, le Royaume-Uni ne veut plus du télétravail

Le Royaume-Uni lance une nouvelle campagne pour encourager sa population à retourner au bureau. Le gouvernement s'inquiète de l'impact du télétravail sur l'économie des centres-villes, alors que la pandémie de coronavirus a plongé le pays dans une récession sans précédent et a coûté la vie à plus de 41 500 personnes.

Avec notre correspondant à Londres, Maxence Peigné

Le télétravail a fait son temps, selon le gouvernement britannique. Grant Shapps, le ministre des Transports, en a critiqué les limites et invite les employés à retourner au bureau « en toute sécurité ». On est bien loin du slogan « Restez chez vous pour sauver des vies » martelé en mars dernier. Mais depuis, le Royaume-Uni s'est engouffré dans sa pire récession jamais enregistrée, et les plans de licenciements se suivent et se ressemblent chaque semaine.

Beaucoup d'entreprises continuent de prôner le télétravail

Dernier coup dur en date : le plan de licenciement de la chaîne de cafés Prêt À Manger, qui va supprimer 2 800 postes sur 8 000, suite à la baisse de ses ventes dans les quartiers d'affaires. Il faut dire que dans les villes du pays, seuls 17% des employés étaient retournés sur leur lieu de travail début août, selon une étude. Un chiffre inquiétant pour le gouvernement, qui estime que le télétravail rend également plus vulnérable au licenciement.

Pourtant, neuf Britanniques sur dix souhaitent pouvoir partager leur temps entre la maison et le bureau, et de nombreuses entreprises les invitent toujours à rester chez eux. Les derniers chiffres de la pandémie de coronavirus font état de plus de 333 000 contaminations et de plus de 41 500 morts au Royaume-Uni.

