Suède: des affrontements éclatent à Malmö après des actes islamophobes

Des émeutes ont éclaté vendredi soir en Suède, à Malmö, la troisième ville du pays. C’est la venue d’un militant anti-islam dans la ville, et la mise à feu d’un exemplaire du coran, qui auraient été à l’origine des violences.

De notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

Il s’appelle Rasmus Paludan, il dirige un parti danois d’extrême droite baptisé « La ligne dure » et il n’en est pas à son coup d’essai. Cet avocat et youtubeur, qui organise régulièrement des manifestations hostiles à l’islam et à l’immigration, a tenté vendredi 28 août de rejoindre ses sympathisants dans la ville suédoise de Malmö, qui n’est séparée de la capitale danoise Copenhague que par un bras de mer. Leur plan, apparemment, était de brûler un coran sur la grand-place de la ville.

Il a été arrêté par la police, mais la simple nouvelle de sa venue, et une vidéo où l’on voit effectivement un coran en train de brûler, a suffi pour mettre le feu aux poudres.

Quelques 300 habitants de Malmö, où vivent de nombreux migrants, se sont affrontés aux forces de l’ordre et ont allumé des incendies. Les troubles ont duré toute une partie de la nuit et Rasmus Paludan, expulsé de Suède avec l’interdiction d’y remettre les pieds pendant deux ans, a été renvoyé à Copenhague.

Selon la police, le Danois avait préalablement déposé une demande d'autorisation, qui lui a été refusée au motif que « ni sa sécurité, ni celle des passants ou des contre-manifestants » n'auraient pu être garanties.

