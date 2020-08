Biélorussie: nouvelle manifestation contre Loukachenko fortement encadrée par la police

Comme tous les dimanches depuis plusieurs semaines, une nouvelle grande manifestation se prépare dans les rues de Minsk pour dénoncer la réélection d’Alexandre Loukachenko. L’opposition espère réitérer l’exploit de dimanche dernier et réunir à nouveau près de 200 000 Biélorusses dans les rues de la capitale.

Publicité Lire la suite

Dès le début d’après-midi, les manifestants se massaient dans les rues de Minsk en scandant « pars ! » et « que vive la Biélorussie ! » malgré de fortes averses. Le rendez-vous était donné devant les bouches de métro pour ensuite rejoindre à pied, par centaines, le cortège principal. Certains sont venus de loin, à l’appel de l’opposition, pour cette grande marche de la paix et de l’indépendance. Ils manifestent, comme depuis plusieurs semaines, contre la réélection du président Alexandre Loukachenko.

Sur place, tout le monde espère que la mobilisation sera aussi suivie que dimanche dernier : un record historique dans le pays. Ce dimanche en tout cas, les étudiants biélorusses sont de retour dans la capitale à quelques jours de la rentrée. C’est aussi un jour spécial pour le président Loukachenko car c’est son anniversaire et sur les réseaux sociaux, les manifestants se réjouissent de « lui faire sa fête », peut-on lire ici et là.

Un dispositif policier conséquent

Depuis ce matin, le pouvoir montre les dents. Des véhicules militaires et des canons à eau ont été déployés. Les forces de l’ordre, à l’aide de véhicules et de grilles géantes, ont quadrillé la place de l'Indépendance et d'autres endroits du centre de Minsk, aux côtés de militaires masqués et armés, sans signes distinctifs.

Malgré les menaces d’arrestations et les pressions constantes des autorités, le conseil de coordination à la tête de l’opposition souhaite que la marche se déroule dans le calme. Pour ce 22ème jour de contestation, le mot d’ordre reste le même parmi les manifestants : rester pacifique face à la répression. Des dizaines de manifestants ont d’ores et déjà été arrêtés par la police antiémeute.

Les soutiens se multiplient

Plus de 300 sportifs de haut niveau, dont plusieurs médaillés olympiques et membres d'équipes nationales, ont apporté leur soutien aux manifestants et dénoncé dans une lettre ouverte le trucage des votes dans l'élection présidentielle du 9 août. Ils appellent donc à un nouveau vote. Les signataires ont par ailleurs déclaré qu'ils feraient preuve de solidarité si l'un d'entre eux devait faire face à des représailles « allant jusqu'à refuser de concourir pour l'équipe nationale ».

Tandis que la crise politique se poursuit dans le pays, Loukachenko devrait rencontrer Poutine à Moscou « dans les prochains temps », selon l’agence de presse d’état Belta

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne