Migrants: menace de grève à Lampedusa dès ce lundi contre le silence de Rome

Près de 15000 migrants ont débarqué à Lampedusa depuis le début de l'année, contre moins de 4000 durant la même période en 2019. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les autorités et les 5 828 habitants de l'île sicilienne se sentent débordées et abandonnés. Près de 15 000 migrants y ont débarqué depuis le début de l'année, contre moins de 4 000 durant la même période en 2019. Face à l'inertie du gouvernement, après la trentaine d’arrivées d’embarcations au cours du week-end, et celle de 49 migrants fragiles récupérés par les garde-côtes à bord du Louise Michel, le maire de Lampedusa, Totò Martello, veut proclamer une grève générale à partir de ce lundi.