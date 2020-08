Autriche: le débat sur l’antisémitisme relancé

En Autriche, l’antisémitisme s’invite à nouveau dans l’actualité. Fin août, le président de la communauté juive de Graz, la deuxième ville du pays, a été agressé et des actes de vandalisme ont été commis sur la synagogue de la ville. Le principal suspect est un réfugié syrien de 31 ans, qui aurait reconnu les faits et serait partisan d’un islam radical, selon le ministère de l’Intérieur. Une affaire qui a relancé le débat sur l’antisémitisme en Autriche.

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

L’attaque du président de la communauté juive de Graz et les actes de vandalisme commis sur la synagogue de la ville ont choqué en Autriche, mais n’ont pas réellement surpris Benjamin Nägele, le secrétaire général de l’IKG Vienne, instance représentative de la communauté juive. « Nous constatons une augmentation de l’antisémitisme, explique-t-il. Ces 5 dernières années, les incidents antisémites ont presque doublé. Par "incidents" j’entends non seulement les attaques physiques, comme ce qui s’est passé à Graz mais aussi les insultes, qui se produisent sur internet et en dehors. »

À la suite de ces incidents, la ministre de l’Intégration, Susanne Raab a annoncé plusieurs mesures et notamment que l’antisémitisme fera bientôt l’objet de plusieurs heures d’enseignement au sein des cours d’intégration que doivent suivre les réfugiés. Un premier pas selon Benjamin Nägele : « Les efforts faits en ce moment par le ministère de l’Intégration sont très importants mais ils ne sont qu’une petite pièce du puzzle. Pour lutter contre l’antisémitisme, d’où qu’il vienne, un aspect important est l’éducation. Pas seulement pour les jeunes mais aussi pour tous ceux qui, par leur position, peuvent être en contact avec des juifs ou l’antisémitisme, cela peut être des policiers ou encore des juges. Une éducation pour toute la société. »

L’an passé, 550 incidents antisémites ont été signalés en Autriche, dont près de la moitié ont été motivés par une idéologie d’extrême droite.

