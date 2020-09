Des milliers de Biélorusses boycottent la rentrée pour réclamer le départ de Loukachenko

Manifestation d'étudiants à Minsk, le 1er septembre 2020. Tut.By via REUTERS

Plus de 3 semaines de mobilisations en Biélorussie et une rentrée scolaire et universitaire très perturbée ce mardi. Ils ont été des milliers à la boycotter pour réclamer le départ du président Alexandre Loukachenko.