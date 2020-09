Crise en Biélorussie: le Premier ministre russe attendu ce jeudi à Minsk

Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS

La visite de Mikhaïl Michoustine ce jeudi à Minsk est la première d'un responsable russe de ce rang depuis le début de la crise politique. Elle doit être le prélude à une rencontre prochaine entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko.

Oublié le temps pourtant pas si lointain où le chef de l'État biélorusse accusait la Russie de vouloir réduire son pays à l'état de vassal et de s'ingérer dans le scrutin du 9 août en faveur de ses adversaires.

La contestation dans la rue ne marquant pas de signe d’essoufflement, Alexandre Loukachenko a aujourd'hui changé de discours, dénonçant désormais un complot occidental contre lui. Résultat : Moscou donne des signes de plus en plus marqués de soutien à Minsk.

En recevant son homologue biélorusse ce mercredi, le ministre russe des Affaires étrangères a dénoncé des tentatives de « déstabilisation » de la part de l’Ukraine, de l’Otan et de l’Union européenne. Pas question non plus pour Moscou de discuter avec le Conseil de coordination de l'opposition, dont Sergueï Lavrov dénonce le « comportement illégal ».

Une grande pression s’exerce sur les membres du conseil de coordination de l’opposition, mais aussi sur les militants et encore plus sur les personnalités politiques en vue. Toutes ces personnes sont actuellement en danger et ne savent pas de quoi leur avenir sera fait... Katsiaryna Shmatsina du Centre biélorusse d’études stratégiques (BISS) Anastasia Becchio

À Minsk, Mikhail Michoustine va discuter avec les autorités biélorusses d’un éventuel soutien russe et de ses contreparties. Quelle pourrait être la nature de cette aide ? La question reste ouverte. Vladimir Poutine a récemment annoncé la mise sur pied d'une « force de police de réserve », tout en précisant qu’il n’y avait pas lieu, en l’état actuel des choses, d’y faire appel.

Quant aux contreparties, Moscou pourrait être tentée de pousser l’idée d’une intégration plus poussée entre Minsk et Moscou, un État unifié, contre lequel Alexandre Loukachenko a pourtant bataillé ferme.

En ce moment, Alexandre Loukachenko se trouve dans une situation très instable. Il a, par exemple, des doutes sur la loyauté des membres de sa verticale du pouvoir, il ne sait pas dans quelle mesure il peut compter sur le soutien d’une partie de la population... Katsiaryna Shmatsina du Centre biélorusse d’études stratégiques (BISS) Anastasia Becchio

