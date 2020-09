Bulgarie: manifestations violentes sur fond de réforme constitutionnelle

La rentrée parlementaire en Bulgarie reprend avec une contestation mobilisée aux portes des élus. Du matin jusque dans la soirée du mercredi 2 septembre, des violences ont éclaté dans la capitale Sofia, à coups de pavés, de pétards et de gaz lacrymogène.

De notre correspondant à Sofia,

La rentrée politique devait être porteuse de changement en Bulgarie. Le Parlement, d'abord, a changé d'adresse pour déménager aux côtés du Conseil des ministres et de la présidence pour refermer ce que les habitants de Sofia surnomment le « triangle du pouvoir ». Mercredi 2 septembre, il avait plutôt l'air d'un champ de bataille lorsque la police a dispersé les manifestants vers 22h. Au total, 126 personnes ont été arrêtées. Des dizaines de blessés ont été dénombrés, d'un côté comme de l'autre. Des journalistes ont été battus à coups de pieds au sol ou aspergés de gaz lacrymogène en plein dans les yeux, tandis que des gendarmes ont été la cible de pétards et d'explosifs.

Les accusations de violences policières n'ont pas tardé à se faire entendre, surtout après la tombée de la nuit lorsque la tension est montée d'un cran. Le bilan de ce grand soulèvement populaire, en écho aux mouvements de libération du joug ottoman au XIXe siècle, est surprenant. Les organisateurs des manifestations voulaient se borner à la désobéissance civile, comme les sit-ins permanents sur les grandes artères de Sofia pour entraver la circulation. Accusé de corruption et de liens avec l'oligarchie, le Premier ministre, Boïko Borissov, a décidé de passer à l'action.

« Redémarrer le pays »

Ce n'est pas par hasard que ces violences sont survenues le jour même de la rentrée parlementaire. Pendant les vacances, Boïko Borissov avait annoncé une réforme constitutionnelle. Ce nouveau texte s'inspire fortement de la Constitution en vigueur, mis à part des idées de réforme judiciaire. Celle-ci donne souvent du fil à retordre au Premier ministre, y compris de la part de Bruxelles. Ses critiques jugent ces propositions trop sommaires : le procureur général demeure une figure toute-puissante, quasiment au-delà de toute forme de contrôle.

Une des raisons de la vague de mécontentement actuelle, qui dure depuis près de deux mois, est le raid du parquet dans les bureaux du président de la République, Roumen Radev, rival politique du Premier ministre. Et si Radev et Borissov aiment se lancer des piques dans les médias, cette fois-ci, ils se chamaillent à coups de manifestations et de contre-manifestations, et à coups de nouvelles Constitutions.

Le chef de l'État a rejoint les rangs des manifestants dans les premiers jours du mécontentement. Lors d'une allocution au Parlement, le 2 septembre, il a également annoncé une réforme constitutionnelle qui ne sera détaillée qu'une fois que le gouvernement aura démissionné. Entretemps, Borissov entend réduire le peu de pouvoir que le président détient, notamment en ce qui concerne le pouvoir judiciaire.

Un long compte à rebours

Toutes ces initiatives ne peuvent être poursuivies du jour au lendemain. L'adoption d'une nouvelle Constitution est un long et épineux processus qui exige des élections, plusieurs votes, dont un vote à majorité qualifiée. Ce dernier constitue en fait la première étape du marathon législatif, et il est très improbable que la majorité puisse l'emporter. Il lui faudra attirer des élus de l'opposition, une rude épreuve. Pourtant, la majorité a su obtenir les voix nécessaires pour le déclenchement de ce processus contre toute attente. Il lui fallait une majorité simple de 120 signatures pour que le projet de Constitution soit admis au Parlement, et elle en a obtenu 127.

Plus qu'un acte législatif, ce « vote » pourrait être interprété comme un vote de confiance du cabinet. Et sa réaction n'a pas tardé : dès jeudi 3 septembre, les élus du parti GERB (Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie) refusaient toute capitulation devant les « éléments criminels » responsables des violences de la veille. Les manifestants, eux, disent ne rien accepter d'autre que la démission du gouvernement et du procureur général. Selon eux, Borissov veut gagner du temps jusqu'aux prochaines législatives, qui devraient se tenir au printemps 2021. D'ici-là, il espère peut-être que les mécontents se seront fatigués, mais surtout que les électeurs auront changé d'avis.

Les sondages d'opinions montre que les partis traditionnels, tels que le GERB, le Parti socialiste ou encore le Mouvement des droits et libertés, un groupe très influent considéré comme le parti turc, perdraient la moitié de leurs électeurs au profit de nouveaux venus au parlement. Les Patriotes unis, parti d'extrême droite allié de Borissov, ou le groupe populiste Volya, n'y seraient plus représentés. Et avec beaucoup moins de sièges, le Premier ministre n'est plus certain d'être réélu à son poste.

